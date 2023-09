Lupo-Mediagol: “Palermo, mercato super e difesa top. Rosa da A, scelta di Prati…”

CALCIOMERCATO PALERMO - “Dove andrei a pescare nella rosa Palermo in relazione al mio gusto calcistico? Dove ho già pescato o cercato di pescare nel corso della mia carriera da dirigente. In difesa il tandem centrale è di assoluto livello.. Lucioni volevo portarlo a Palermo già nel 2017, Ceccaroni è stata di fatto una mia scoperta al Venezia, diventando poi capitano e leader tecnico e carismatico in laguna. Nel passato, la storia della Serie B insegna che chi è stato solido in difesa, creando una base di esperienza, personalità e qualità nel reparto, ha sempre raccolto risultati prestigiosi e disputato stagioni di vertice. Centrocampo? Parliamo di un mercato importantissimo, si fa fatica a trovare quale giocatore può essere migliore dell’altro. Ho parlato della difesa, per caratterizzare ciò che è stato fatto bene, con basi solide. Anche davanti il Palermo straripa di talento e qualità, c'è davvero l'imbarazzo della scelta per valore e specifiche peculiarità dei singoli. Di Francesco è fuori categoria. Corini ha grandi responsabilità, dovrà gestire una squadra importante. Eugenio ha tutti i requisiti per portare la squadra verso il traguardo. Matteo Prati? Il ragazzo è straordinario, serio e applicato. Ha capacità per acclimatarsi subito nei campionati importanti. Fossi stato nell’entourage, sarei passato da una piazza come Palermo. D'altro canto, il Cagliari l’ha voluto fortemente, lì da Ranieri in giù si sono innamorati dal match tra SPAL e rossoblù dello scorso torneo. Fece una giocata clamorosa ed una prestazione di impressionante qualità, era alle prime partite in Serie B. Si capì subito che Prati aveva colpito area tecnica e dirigenziale del Cagliari e quindi ci sta che l’entourage l’abbia indirizzato verso la Sardegna”.