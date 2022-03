Lupo: “Il mio ricordo di Zampa. Trajkovski? Gli avrei dato un cazzotto, a Palermo…”

Le parole del direttore sportivo rosanero, Renzo Castagnini, durante l'evento "Palermo Football Conference 2022"

“Zamparini? Va ricordato anche per quello che era fuori dal calcio, era una persona di grande umanità che ha fatto tanto bene in giro anche a Palermo stesso. Va ricordato anche per il contributo che ha dato al calcio a Venezia e Palermo. Io sono stata una delle sue ultime vittime ma lui va ricordato soprattutto per la sua grande umanità. Questi istinti che aveva lo portavano a prendere scelte affrettate di cui magari si pentiva il giorno dopo. Io la voglio ricordare per quello che lui ha dato e non per quello che lui ha tolto. Io sono un professionista al quale piace assumersi le responsabilità. La figura del direttore sta diventando una figura di compromesso, passano gli anni e fai fatica ad accettare questo. Arriva sempre il momento di rottura, mi è capitato quest’anno di dimettermi ad Ascoli. Nella vita i soldi servono per comprare il tipo libero e per avere possibilità di scelta. Non sono l’uomo più ricco del mondo, apprezzo quello che ho senza inseguire quello che non ho. Questo mi porta a fare delle scelte drastiche che portano magari alla rottura di un rapporto".