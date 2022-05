Luperini: “Soffrire per vincere, giusto così. Sorteggio? Ogni squadra vale l’altra”

Le parole del centrocampista del Palermo nella conferenza stampa al termine del match playoff contro la Triestina, terminato con il punteggio di 1-1 proprio grazie ad una sua rete

Parola a Gregorio Luperini. Il centrocampista del Palermo ha messo in cassaforte il risultato nel match valido per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff contro la Triestina, siglando la rete del definitivo 1-1 che consente ai rosanero di accedere al turno successivo. Un'emozione indescrivibile quella dell'ex giocatore del Trapani, al termine di una sfida certamente sofferta. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Sofferenza? Per vincere i playoff bisogna soffrire, noi lo abbiamo già fatto stasera. Noi siamo stati sempre uniti, abbiamo sognato tutti insieme e abbiamo portato a casa il pareggio. Questo ci darà più forza rispetto alle partite precedenti, analizzeremo quanto fatto bene e quello che si poteva fare meglio. Sorteggio? Ogni squadra vale l'altra, il Monopoli ha fatto tanta roba andando a vincere a Cesena. Qualsiasi squadra si affronta dobbiamo pensare a noi stessi. Bisogna migliorare nella gestione del risultato, dobbiamo giocare per vincere le partite sia in casa che fuori casa".