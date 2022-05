Luperini: “Serie B nostro obiettivo, ci crediamo. Ritorno? ‘Barbera’ uno spettacolo”

Le dichiarazioni di Gregorio Luperini, centrocampista del Palermo, al termine della gara dei playoff di Serie C tra i rosanero e la Virtus Entella

"Queste reti nei playoff sono molto importanti. Vogliamo andare avanti fino in fondo. Davanti ad un grandissimo pubblico è sempre splendido. Il gol lo dedico ai miei compagni, società e staff. Bisogna stare uniti. Il ritorno? Non vediamo l'ora di rigiocare. Il Barbera per ora è uno spettacolo e il pubblico ci crede quanto noi. Bisogna subito ripartire pensando di stare 0-0. La Serie B non è un tabù, è un nostro obiettivo e ci dobbiamo credere".