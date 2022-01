Luperini: “Non ho mai pensato di andare via da Palermo. Con Baldini la svolta”

Le dichiarazioni del centrocampista del Palermo, Gregorio Luperini, circa gli obiettivi della squadra di Silvio Baldini e non solo

Quasi tutto pronto per Palermo-Monterosi. Il match - valido per la 24esima giornata del Girone C di Serie C - è in programma domenica pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio "Renzo Barbera". Chi ha ben figurato nella prima uscita dell'anno solare a Catanzaro è Gregorio Luperini che, nel nuovo ruolo di trequartista, sembra aver trovato lo smalto dei giorni migliori. In una lunga intervista concessa al noto quotidiano "La Repubblica", l'ex centrocampista del Trapani ha affrontato diverse interessanti tematiche. Di seguito, le dichiarazioni di Luperini.

CESSIONE A GENNAIO- "Invenzioni di voi giornalisti, non mi è mai passato per la mente di andare via".

POSIZIONE IN CAMPO- "Nuove mansioni delicate e importanti per creare gioco e segnare. Sta a me trovare gli equilibri. Baldini mi chiede cose nelle mie caratteristiche, voglio facilitargli il lavoro. Fin da bambino, mi adattavo a più compiti dal centrocampo in su. Non mi pesa non aver ancora segnato. L'anno scorso sono arrivato a quota sei, il mio record è addirittura di undici con la Pistoiese. Arriveranno, sono tranquillo. Assist ne ho sempre fatti pochi forse per le mie prerogative: centrocampista di corsa e movimento".

MODELLO- "Non ne ho uno in particolare. Mi piacevano i giocatori che si inserivano partendo da dietro. Ambrosini è stato uno di quelli da cui ho preso spunto ma, da tifoso del Milan, guardavo Shevchenko e Kakà".

STATO DI SALUTE DEL PALERMO- "Contro il Catanzaro, ho visto una squadra più aggressiva, più coesa e corta. Ci divertiremo. Non corriamo con l'obiettivo della vetta o del secondo posto, non c'è partita che ci spaventi, in teoria contiamo di vincerle tutte. Nel primo "spareggio", dopo la sosta, abbiamo messo sotto il Catanzaro che forse è la migliore rivale del girone, sicuramente ai livelli del Bari. I conti alla fine".

FILIPPI- "Purtroppo è capitato di non rendere secondo le aspettative. Non ho mai visto però un allenatore schierare una formazione per perdere. Si vede che in quei momenti, preferiva un giocatore con diverse qualità".

BALDINI- "Proviamo concetti diversi, siamo molto contenti dei nuovi metodi e ci troviamo bene, si sta lavorando tanto, siamo sicuri di migliorare. Scossa tattica o psicologica? Un po' di tutto. E in breve tempo. Baldini c'è riuscito e gli effetti si sono visti a Catanzaro. Lo seguiamo alla lettera. Dopo la partita, ci ha fatto i complimenti anche se non sono arrivati i tre punti. Abbiamo, però, ritrovato carattere e convinzione, pressato fino all'ultimo minuto. Pensiamo al Monterosi. Poi al Messina e così via. Senza fare calcoli, non servono. Il cambiamento è cominciato quando ci siamo messi in testa di ottenere sempre il massimo. Siamo ripartiti concentrati e sicuri di noi stessi, non abbiamo paura di nessuno. Per Baldini un nuovo debutto, i tifosi si aspettano la vittoria. E noi li dobbiamo ripagare con una prova convincente. Per quanto mi riguarda non aspetto altro per far vedere chi sono. Tutta la squadra ha una mentalità diversa".