Luperini: “Il rigorista è Floriano, errori capitano. Punto d’oro, testa al Potenza”

Le dichiarazioni di Luperini, autore del gol che ha fissato sul definitivo 1-1 la sfida di Serie C tra Palermo e Fidelis Andria al "Barbera"

"Questo punto lo prendiamo e lo portiamo a casa, è un punto importante. Peccato non esser riusciti a vincere, ma quando le partite si mettono male non è mai facile. C'è rammarico per i tifosi, è quello il dispiacere più grande. Spero che le prossime partite si ripresenti l'opportunità di non deluderli. Son felice perché questo gol è stato utile alla squadra. Floriano? Era rigorista, non gli abbiamo detto nulla. Capita di sbagliare. Frenesia? E' vero ma bisogna dire che nel girone di ritorno in particolare abbiamo fatto tanti gol, oggi non siamo stati bravi a finalizzare e a trovare le situazioni giuste per fare male. Giustificazione? Ce l'abbiamo messa tutta, come in tutte le altre partite disputate. Gli episodi non sono andati a nostro favore, dovevamo segnare prima il gol del pareggio. E' un punto d'oro. Le nostre motivazioni sono tante, la squadra oggi era affamata. Ora guardiamo partita dopo partita. A Potenza è tostissima, siamo comunque consapevoli della nostra forza. Vogliamo regalare soddisfazioni in questo finale di stagione".