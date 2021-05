Luperini: “Gol in rovesciata? Non il primo, vogliamo far bene. Ringrazio i tifosi, che accoglienza…”

Missione compiuta.

Il Palermo batte con scioltezza il Teramo e stacca il pass per il turno successivo dei play-off. Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida andata in scena questo pomeriggio fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”, il centrocampista Gregorio Luperini – autore del gol del 2-0 – ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero.

“Gol? È stato bello ma non è la mia prima volta in rovesciata, stiamo bene e siamo in fiducia. Sono molto contento e il gol lo dedico alla mia ragazza che non vedo da tanto e chiaramente anche alla mia mamma. Siamo molto soddisfatti per la prestazione. Siamo concentrati e i risultati lo dimostrano, bisogna essere tranquilli. Siamo sicuri che mercoledì giocheremo contro una squadra forte al di là di chi incontreremo, noi dobbiamo dare tutto e vedere cosa accade. Accoglienza tifosi? Emozione bellissima ed è un peccato non averli sugli spalti, vedere il Barbera vuoto è davvero triste. Li ringrazio da parte di tutta la squadra. All’inizio ho avuto qualche problema, da gennaio in poi ho offerto buone prestazioni come tutta la squadra. Abbiamo sempre dato tutto sia a Boscaglia che a Filippi, dalla gestione forse è cambiato qualcosa anche perchè è stata una sconfitta anche per noi. Siamo tranquilli e vogliamo fare ben”, sono state le sue parole.