Luperini: “Felice per il gol, abbiamo un obiettivo. Covid? Non è stato facile”

Nuovo successo del Palermo.

Nuovo successo degli uomini di Boscaglia che, in occasione del match valido per il recupero della seconda giornata di Serie C, battono il Potenza di Ezio Capuano al “Renzo Barbera” grazie alla rete messa a segno all’86° da Gregorio Luperini. Un successo importante analizzato proprio dall’autore del gol della vittoria, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Sensazione per il Gol? Un gol importante e sono contento di averlo fatto, questa vittoria era fondamentale. Ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo stati premiati, sulla palla di Silipo mi sono fatto trovare pronto e ho fatto gol. Per me questa è una soddisfazione bellissima dopo tutto quello che ho passato, non è stato facile superare il Covid e sono stato male. per fortuna sono stati bene e sono guarito, meglio di così credo che non potevo chiedere. Adesso abbiamo una settimana tipo nella quale speriamo di poter ritrovare la condizione tutti. Bisogna pensare al prossimo impegno contro la Turris, siamo sicuri di poter fare un ottimo campionato. Ci dispiace essere partiti male, siamo uniti e vogliamo solo vincere le gare per come stiamo facendo”.