Luperini: “Far gol davanti a un pubblico così è il sogno di ogni bambino. Errori…”

Il Palermo di Baldini ha superato il turno contro la Triestina, con l'1-1 fissato allo scadere da Luperini. Queste le sue dichiarazioni

Oltre novantacinque minuti di pura sofferenza per il Palermo , contro una Triestina che ha creduto fino all'ultimo all'impresa contro i trentaduemila del "Renzo Barbera". All'ultima azione di gioco, i rosanero hanno chiuso i conti con Gregorio Luperini che ha raccolto la sfera al seguito di una percussione di Edoardo Soleri ed ha fatto esplodere di gioia il pubblico palermitano. Il Palermo di Silvio Baldini avanza al secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C . Queste le dichiarazioni del centrocampista toscano in conferenza stampa:

"Giocare davanti a un pubblico così è il sogno di ogni bambino. La tensione c'era ma io e i miei compagni siamo stati bravi, non ho visto ansia prima della partita. Mi sento di fare i complimenti alla Triestina, ha fatto una grande partita da grande squadra. La partita si giocava in 180' minuti, qua sono stati più bravi loro ma noi continuiamo a sognare. Abbiamo raccolto i frutti seminati da due anni a questa parte. Ci portavamo dentro tante emozioni, siamo stati premiati e io sono contento per il gol fatto davanti a questo pubblico. Una delle emozioni più forti della mia vita. Aver giocato davanti a questo pubblico? Inevitabile momento di crescita, analizzeremo quanto sbagliato e per quanto riguarda le cose che sono andate poco bene cercheremo di capire i motivi".