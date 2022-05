Luperini: “Atmosfera fantastica e meritata. Per arrivare in Serie B bisogna soffrire”

Le parole del centrocampista del Palermo, intervenuto al termine della sfida contro la Triestina, nella quale è anche andata

Parola a Gregorio Luperini. Intervistato ai microfoni di Eleven Sport, il centrocampista del Palermo ha analizzato il pareggio maturato nel match di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff contro la Triestina. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Abbiamo sofferto, oggi loro hanno giocato meglio di noi. Abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo raccolto quanto seminato in questi due anni. Meritiamo questa atmosfera, siamo contenti. Giocare difronte a un pubblico del genere è il sogno di ogni bambino, e io l'ho realizzato stasera. E' una sensazione bellissima, fare gol così al 90' è una cosa stupenda. Sono contento per la squadra, per i tifosi e per la società. Non ci sono parole per descrivere il mio stato d'animo. Per arrivare in fondo bisogna soffrire, stasera lo abbiamo fatto. In casa non abbiamo ancora perso, siamo veramente contenti. Noi siamo solo noi stessi, consapevoli della nostra forza. Qualsiasi squadra a questo punto è forte, noi dobbiamo lavorare a testa bassa restando consapevoli della nostra forza".