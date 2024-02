Lund: “Felice per il gol, ko non cambia niente. Siamo una grande squadra”

“Sono felice ed orgoglioso di aver segnato il mio primo gol, soprattutto qui, davanti ai miei tifosi. Mi spiace, però, che questo gol non abbia aiutato la squadra a vincere". Lo ha detto Kristoffer Lund, intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta rimediata dalla squadra di Eugenio Corini contro la Ternana fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera"."Quando giochiamo in casa sappiamo che dobbiamo vincere, ma questa sconfitta non cambia niente. Ovviamente nessuno vuole perdere, ma fa parte del gioco. Siamo una grande squadra seguita da grandi tifosi: abbiamo tutto quello che serve per vincere. Non siamo felici e soddisfatti, ma non ci abbattiamo. Sappiamo quello che dobbiamo fare per vincere e continueremo a farlo", ha concluso il difensore del Palermo.