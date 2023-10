Lucioni: “Presi gol evitabili, noi poco furbi. Samp? Avrà coltello tra i denti”

"Oggi non è andato il risultato. Perdere in casa è troppo negativo. Per lunghi tratti abbiamo fatto una buona gara per il possesso palla ma non siamo riusciti a concretizzare. Ora c'è un'altra partita importante e andiamo in un campo di una squadra partita tra le favorite e che ci aspetterà col coltello tra i denti come tutte le squadre che vengono qua o che ci aspettano. Giocare contro il Palermo significa mettere in mostra qualcosa di più. Tutti gli effettivi sono a difendere e cercano di ripartire. Da due mezze ripartenze abbiamo preso gol. Con un pizzico di furbizia in più possiamo evitare dei gol che erano per l'appunto evitabili. I gol vorrei rivederli. Dal campo hai una percezione diversa delle cose. Parlare a caldo sarebbe inopportuno perché potrei dire cose inesatte. Lo faremo come facciamo in tutte le partite insieme al mister. In casa siamo predisposti nell'imporre il nostro gioco che a volte ci sbilancia. Devo dire che possiamo chiudere meglio le azioni. Se non fai gol almeno tiri, anche fuori. Imponi la tua supremazia. Per lunghi tratti siamo stati sfortunati, due traverse, grandi parate del portiere avversarie. Dopo 30 secondi già stavamo nella loro area di rigore. Questo è un campionato dove a volte non hai la meglio ma da queste sconfitte ti arriva una lezione, degli spunti da prendere. Credo che la nostra squadra a livello di approccio abbia sempre cercato di imporre i propri ritmi. Se giocassimo contro delle sagome sicuramente tutte le partite sarebbero a nostro favore. Il calcio prevede altri 11 giocatori di fronte, per fortuna. Qualche sconfitta aiuta a maturare e ti fa capire quanto possiamo essere forti, dove vogliamo arrivare. Questo squadra non si risparmia mai, lavora e segue in toto il mister. Tutti si mettono a disposizione. Faccio un elogio perché la forza del gruppo credo sia vista negli otto che giocano meno, alzano il livello dell'allenamento. Puoi entrare in campo la domenica e dare il meglio. Oggi purtroppo, ci dispiace, non è stato il risultato che volevamo. Ci aspetta un percorso lungo. Con la voglia dimostrata dai nostri tifosi, possiamo toglierci grandi soddisfazioni ".