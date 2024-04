Lucioni: “Mignani ha portato serenità e solidità. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno”

"Cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno, disputata buona gara contro una squadra forte. Credo che abbiamo avuto quelle occasioni per portarla a casa, c’era una squadra forte, attrezzata e con tanti giocatori che possono fare categorie superiori. Teniamoci stretto questo punto, possiamo fare un finale di stagione da protagonisti passando dai playoff. Non parlerei solo di linea difensiva ma di atteggiamento globale e collettivo per cercare di non prendere gol, di sacrificarsi. Nel momento in cui non si prende gol a livello mentale ti aiuta a lavorare meglio e raggiungere obiettivi importanti. Il mister ha cercato di portare serenità e solidità, di scrollare pressioni che quando giochi in piazza così importante è normale che ci siano. Paleggio dovuto più ad un fatto di compattezza, dare meno modo agli avversari di prendere il sopravvento. Qualcosa perdi in imprevedibilità, velocità di arrivare a conclusione. Dobbiamo trovare altre soluzioni e ci stiamo provando. La perfezione in questa categoria non c’è, dobbiamo prendere il buono da questa partita. Creare presupposti per un futuro più roseo. Arrivare nel migliori dei modi ai playoff con squadre forti, non siamo di meno degli altri. L’aggressività fa parte della sua mentalità, stiamo lavorando da due settimane con Mignani. Ha cercato di entrarci in testa con pochissime nozioni. Ha cercato di lavorare su concetti di possesso palla non sterile, dobbiamo essere bravi noi a leggere le partite e sfruttare le nostre occasioni. Dobbiamo alzare il livello. C’è sempre di più l’aspetto mentale che fa da padrona. Attenzione massimale perché giocavi con la prima in classifica, ma l’attenzione deve essere sempre così massimale. È solo ed esclusivamente un aspetto mentale che deve essere al top ai playoff. Diciannove punti di sutura a Di Mariano? Non possono metterli in classifica? (Ride) Meno grave di quello che si pensava, l’ho visto rincuorato e sorridente. Lo aspettiamo, giocatore molto importante. Spero possa riprendersi presto. Il mio infortunio è alle spalle, avevo il peso dei quattro gialli che ho scontato a Cosenza. Spero di poter contribuire a questo finale di stagione che spero possa essere più roseo possibile".