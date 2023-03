Lucca: “Scelta Ajax? Il rischio è il mio mestiere. La punizione in Palermo-Bari…”

Inevitabile pensiero su Lorenzo Lucca in occasione della sfida tra Pisa e Palermo , la quale andrà in scena il prossimo sabato 4 marzo alle 14.00 allo stadio "Romeo Anconetani". Il centravanti oggi in forza all' Ajax ha concesso un'intervista alle colonne de La Repubblica, raccontando le proprie sensazioni circa l'approdo ad uno dei club più titolati del panorama europeo e lasciandosi andare ad alcuni ricordi in Italia, tra cui con la maglia rosanero. Di seguito le sue dichiarazioni iniziando dal passaggio dal Pisa in Serie B fino alla Champions League con l'Ajax:

"In una piazza prestigiosa, nel club olandese più titolato in ambito nazionale e internazionale. Il rischio è il mio mestiere fin da quando, bambino mi sono presentato nei pulcini del Torino con un berretto della Juventus. Ho la testa dura e forse è questa caratteristica che mi ha portato qui. All’inizio ho incontrato difficoltà, ora sono in crescita e imparo anche la lingua. Che effetto fa la Cruijff Arena? È lo stadio in cui ha fatto scintille il mio idolo Ibrahimovic. Per me è come sognare. Anch’io però ho i miei obiettivi, di sicuro dovrò faticare molto per avvicinarmi ai suoi livelli. Sono felice e orgoglioso, anche i miei lo sono, certo quando vedono che il figlio è in panchina ci restano male. Mettere la firma in un impianto così famoso? Nel big match contro il Psv: stop di petto e girata in acrobazia. Da quel giorno mi chiamano “La torre di Pisa”. Per quanto riguarda il numero di maglia, ho scelto il diciotto. Lo avevo nel debutto a Palermo e poi prediligo il 9, e 1 più 8 fa nove".