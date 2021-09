Lucca convocato in Nazionale Under 21, il Palermo: “Complimenti Lorenzo”

L'ex attaccante del Palermo è stato convocato per la seconda gara di qualificazione agli Europei Under 21

Prima convocazione in azzurro per Lorenzo Lucca. L'ex attaccante del Palermo, attualmente in forza al Pisa, è stato chiamato in causa del commissario tecnico della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato per la sfida contro il Montenegro, in programma martedì 7 settembre allo Stadio "Romeo Menti" di Vicenza. "Complimenti Lorenzo", ha scritto pochi istanti fa il club di viale del Fante sul proprio account Instagram, pubblicando una foto di Lucca con la maglia rosanero.