Lo Monaco: “Mourinho? Chi lo prende sa che può rovinarsi. La mia sui playoff Serie C, il Palermo…”

Parola a Pietro Lo Monaco.

Diversi sono stati i temi trattati dall’ex dirigente di Palermo e Catania, intervistato ai microfoni di TMW Radio: dall’approdo di José Mourinho sulla panchina della Roma, con il tecnico portoghese che ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2024, alle sfide valevoli per i playoff di Serie C. Ma non solo…

“Nel playoff di C potrebbe vincere una delle sfavorite? Un classico, ricordo che perdemmo in semifinale col Cosenza e andarono loro in B nonostante fossero arrivati 15 punti sotto. Questo è il bello e il brutto del playoff. Le favorite sono Bari, forse Palermo, il Padova. Rendetevi conto che poi la strada è ancora lunghissima, e io dico che noi col Catania passammo come secondi e rimanemmo fermi un mese. A quel punto diventa difficile incontrare chi è rodato e non ha mai mollato la tensione. La sorpresa ci può scappare anche se ho qualche dubbio”, le sue parole.

MOURINHO – “Se ci sarà mai l’incontro chiarificatore tra me e Mourinho? Non ne vedo la necessità e il bisogno. Ho asserito determinate cose, squisitamente tecniche e basate sui fatti degli ultimi anni. Mourinho è abituato a lavorare con un portafogli ingente a disposizione, chi lo prende sa che potrebbe rovinarsi. Presumo che la Roma abbia messo in preventivo un effetto sui media, ma ora c’è il campo e servono gli investimenti importanti. Senza risultati sarebbe flop”.

NAPOLI – “Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Parliamo di una delle squadre più in forma dell’ultimo scorcio, che sulla carta aveva la partita più facile da approcciare. L’ha fatto in maniera inspiegabile, senza mordente o determinazione, come fosse scapoli-ammogliati. Rivedere l’errore di Hysaj fa accapponare la pelle: un difensore di quel livello che dà le spalle alla palla senza vedere la traiettoria è inconcepibile. Perdere una qualificazione Champions in questa maniera è sconcertante. Gattuso ha fatto il suo lavoro, direi anche in condizioni di disagio iniziale. Non dimentichiamoci che sono stati tartassati dagli infortuni”.

JUVENTUS E MILAN – “Fossi Pirlo ripartirei da una piccola di A o da una grande B per completare il suo processo di maturazione. La Juventus ha avuto notevoli problemi nell’organico, ma anche quello del tecnico. Il gioco è stato il principale latitante della stagione, infatti hanno lasciato spazio alle altre per riuscire a vincere. In un campionato dai toni dimessi l’Inter ha saputo approfittare della loro impasse. Il ritorno in Champions del Milan? Col supporto a Pioli hanno confermato quanto dicevo poc’anzi. Grazie al tecnico hanno preso il massimo da ogni giocatore. Però ci andrei coi piedi di piombo nel definirlo punto d’avvio per qualcosa di più grande. La strada mi sembra lunga”, ha concluso.