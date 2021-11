LIVE Serie C-Girone C, Palermo-Paganese 3-0: gol Soleri, Brunori firma il tris

Il Palermo trova il gol del momentaneo 3-0 al "Renzo Barbera" grazie alle reti di Edoardo Soleri e Matteo Brunori

Il Palermo al minuto 80' della seconda frazione di gioco ha trovato la rete del momentaneo vantaggio contro la Paganese. A mettere a segno il gol del raddoppio è Edoardo Soleri che, servito da Silipo su punizione, con una zampata batte Baiocco per la seconda volta. Dopo appena tre minuti è Matteo Brunori a fare impazzire il "Barbera": all'83° un tiro al millimetro di Valente lancia il numero 9 rosa, che si inserisce in area di rigore e trafigge Baiocco con un destro secco in diagonale