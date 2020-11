LIVE #RADIOMEDIAGOL, OSPITE BEPPE SANNINO: SEGUI LA DIRETTA

Giuseppe Sannino in esclusiva ai microfoni di “Mediagol.it”.

Dopo la breve parentesi Chievo, la carriera del tecnico classe 1957 si dirama in varie direzioni, le tappe italiane, tra le altre, di Catania, Carpi, Salerno e Novara, le esperienze all’estero alla guida di Watford, Levandiakos e Honved. L’avventura sulla panchina ungherese si è conclusa per Sannino con la risoluzione consensuale del contratto in seguito alle gravi ripercussioni relative all’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus. L’ex allenatore del Palermo parlerà nel corso della trasmissione #RadioMediagol, in diretta streaming su Facebook e Twitch, a partire dalle ore 15.00.