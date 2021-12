LIVE Palermo-Monopoli 2-1: guizzo Silipo, firma Brunori. Rosanero in vantaggio al 87′

Il Palermo passa in vantaggio al minuto 87': decisivo il guizzo di Silipo e il gol dell'ex Juventus Under 23, Matteo Brunori

Il Palermo passa in vantaggio in extremis contro un solido Monopoli che ha dato del filo da torcere alla banda targata Filippi. Al minuto 87' è stato di Matteo Brunori il gol che ha portato in vantaggio la compagine rosanero. Degna di nota la lettura di Andrea Silipo che - sugli sviluppi del gol dell'ex Juventus Under 23 - ha recuperato un prezioso pallone nei pressi del limite dell'area di rigore degli ospiti.