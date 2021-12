LIVE Palermo-Monopoli 1-1: apre Valente al 24′, risponde subito Grandolfo

Accade l'impensabile al "Renzo Barbera": Palermo in vantaggio al 24' grazie al tapin di Valente, risponde subito il Monopoli due minuti dopo con il colpo di testa di Grandolfo

Botta e risposta al Renzo Barbera. Il Palermo di Giacomo Filippi si era portato in vantaggio al 24' minuto di gioco grazie al gol di Nicola Valente, freddissimo a battere il portiere del MonopoliLoria da due passi dopo l'assist di Jacopo Dall'Oglio. Appena due giri d'orologio dopo, la formazione guidata da Alberto Colombo ha trovato la rete del momentaneo pareggio grazie al colpo di testa di Francesco Grandolfo. Uno a uno, pertanto, il parziale del match valido per la diciassettesima giornata del Girone C di Serie C.