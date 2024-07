VIDEO PALERMO: LA PRESENTAZIONE DELLA PRIMA MAGLIA A NEW YORK

Location di assoluto prestigio su scala mondiale e l'allestimento di un happening in grande stile per la presentazione della maglia gara. Il Palermo targato City Football Group non lascia nulla al caso e pensa in grande in termini di marketing, profondendo ingegno, risorse e professionalità nel processo di sviluppo e valorizzazione del brand. All'interno del Pop Up Store del Manchester City presso il Rockfeller Center di New York, due idoli incontrastati del passato - Javier Pastore e Amauri - hanno indossato l'home kit Puma 24/25. Tanti i tifosi in fila, previsto anche un meet & greet con gli ex rosanero presenti, durante il quale si potrà acquistare la nuova maglia.