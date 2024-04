VIDEO PALERMO CFA, ECCO IL NUOVO CENTRO SPORTIVO

Domenica 7 aprile 2024, una data storica per il Palermo FC. Il Palermo City Football Academy, il primo Centro Sportivo di proprietà del club rosanero in oltre 120 anni, aprirà ufficialmente i battenti con una cerimonia di inaugurazione in cui avverrà il simbolico "taglio del nastro", alla presenza del management di Palermo FC e City Football Group e di rappresentanti delle Istituzioni politiche e sportive: segui la diretta.