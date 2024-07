Leicester-Palermo, Dionisi vince anche a Chesterfield: la decide Di Francesco

Primo test in Inghilterra per la squadra di Alessio Dionisi. Dopo il successo contro il Monza, il Palermo vince e convince anche contro il Leicester, club neopromosso in Premier League e fresco vincitore della Championship (la Serie B inglese). A decidere la partita andata in scena alle 19:00 (ora locale) al SMH Group Stadium di Chesterfield, il solito Federico Di Francesco. Per l'occasione, il tecnico rosanero ha scelto di schierare la squadra col 4-3-3, rinunciando a Matteo Brunori, out a causa di un affaticamento muscolare. E alla luce dell'assenza del bomber italo-brasiliano, nel primo tempo, Dionisi ha optato per il falso nueve. Di Mariano a sinistra, Insigne a destra, Di Francesco centrale, con Henry in panchina che è subentrato a partita in corso, così come Nikolaou ed il nuovo acquisto Blin.