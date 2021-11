LIVE Fidelis Andria-Palermo, al minuto 26′ rosa in vantaggio con una perla di Brunori

Matteo Brunori ha portato in vantaggio il Palermo in quel di Andria

Il Palermo sblocca il match dopo venticinque minuti di puro equilibrio. Nel match valido per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C è stato Matteo Brunori a portare in vantaggio i rosanero. Sigillo da numero nove puro dell'ex bomber della Juventus Under 23 che è stato fulmineo a liberarsi di due avversari per poi calciare di mancino dall'interno dell'area non lasciando scampo all'estremo difensore della Fidelis Andria. Zero a uno il parziale presso lo stadio Degli Ulivi con la formazione di Filippi che si è momentaneamente portata a meno quattro punti dalla capolista Bari, fermata ieri dall'ostica Juve Stabia.