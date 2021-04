LIVE Casertana-Palermo, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta su Mediagol.it

Poco più di ventiquattro ore e sarà Casertana-Palermo.

Sabato 3 aprile, alle ore 13.00, allo Stadio “Alberto Pinto”, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno gli uomini di Federico Guidi dopo uno stop forzato. La compagine rosanero, dunque, si appresta a tornare in campo dopo ventuno giorni di sosta, frutto di ben due gare rinviate contro Monopoli e Foggia. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Palermo Giacomo Filippi, che interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C.

