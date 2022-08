LIVE BOCCADIFALCO, primo allenamento Corini: esercitazioni tattiche e schieramenti

Tra i calciatori di movimento figura anche il collaboratore tecnico ed ex capitano rosanero Mario Santana. Masimiliano Doda si è adattato al ruolo di mediano, visti i limiti attuali in quanto alla disponibilità di quel reparto. Giuseppe Fella provato come centravanti.

Lavoro differenziato, invece, per Andrea Accardi, Edoardo Lancini e Nicola Valente, sulla via del recupero della propria forma fisica. Gli assenti, per il momento, alla sessione d'allenamento di Corini sono Gregorio Luperini (riatletizzazione per l’ex Trapani) e Mladen Devetak.