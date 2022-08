LIVE BOCCADIFALCO, primo allenamento Corini: Marwood accoglie il tecnico del Palermo

L'ex attaccante dell'Arsenal ha avuto un peso specifico determinante nella scelta del nuovo tecnico rosanero al seguito delle dimissioni di Silvio Baldini e del direttore sportivo Renzo Castagnini. Un benvenuto in prima persona da parte di Marwood con il tecnico lombardo, per dimostrare vicinanza in vista del primo impegno dei rosanero in campionato in programma il 13 agosto al "Renzo Barbera" contro il Perugia.