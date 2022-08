LIVE BOCCADIFALCO, PRIMO ALLENAMENTO CORINI: ANCHE DE ROSE IN CAMPO

Anche De Rose presente a Boccadifalco per il primo allenamento di Corini

Sono più che insistenti le voci che vedono il centrocampista calabrese come nuovo acquisto del Cesena , in cui ritroverebbe il tecnico Mimmo Toscano , con il quale ha instaurato un ottimo rapporto nelle esperienze con la Reggina e con il Cosenza .

Tuttavia, il Palermo sembrerebbe orientato a trattenere De Rose almeno per un'ulteriore settimana, dal momento che il reparto di centrocampo risulterebbe uno dei più limitati dei rosanero in termini uomini presenti attualmente: Jeremie Broh e Samuele Damiani. Il classe 1987 potrebbe quindi essere una risorsa da sfruttare almeno nella prima giornata di campionato di Serie B al "Renzo Barbera" contro il Perugia, in programma sabato 13 luglio.