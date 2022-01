licic compie 34 anni, gli auguri del Palermo: “Sempre con noi”

Il messaggio di auguri del club rosanero alla stella slovena, Josip Ilicic, che oggi compie trentaquattro anni

Compie oggi 34 anni Josip Iličić, nato il 29 gennaio 1988 a Prijedor. Da oltre 10 anni in Italia, il numero 72 nerazzurro, ha esordito in Serie A il 12 settembre 2010 con la maglia del Palermo in occasione della sfida contro il Brescia poi conclusasi 3-2 per le "Rondinelle".