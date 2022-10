Legrottaglie: “Palermo non di alto livello. Brunori? Mai fatto grandi cose in B”

Le parole di Nicola Legrottaglie sull'avvio di stagione del Palermo di Corini

Mediagol ⚽️

Parola a Nicola Legrottaglie. L'ex calciatore di Catania, Milan e Juventus tra le altre, si è espresso ai microfoni di "Tuttomercatoweb" sulle prime nove giornate di Serie B, soffermandosi in particolare sull'opaco avvio di stagione del Palermo: reduce da un pareggio maturato in casa contro il Pisa ed attualmente a quota 8 punti in classifica.

“L’organico del Palermo rispecchia la classifica. Per come è stata strutturata la squadra sta facendo il massimo. Il Palermo deve lottare fino alla fine e a gennaio prendere qualcosa davanti dove non vedo grandi qualità”.

Su Brunori e l'attacco: “In B non ha mai fatto grandi cose. Quest’anno non basta, serviva qualcos’altro. Elia e Di Mariano vanno bene per una buona squadra ma non per fare tanti gol. A gennaio occorrerà fare qualcosa. Corini è in gamba, stiamo parlando di un allenatore molto preparato. Ma la squadra non è di livello alto, bensì di caratura medio bassa”.

Sul Cagliari e la Serie B: "La B è lunga, bisogna aspettare che queste squadre nel cambio di categoria si adattino e comincino a far valere il loro valore. Gente come Lapadula e Pavoletti deve andare in doppia cifra. Cagliari è un ambiente che pretende e non regala nulla e quando le cose non vanno bene l’ambiente non ti supporta molto".