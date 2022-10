Legrottaglie: “Palermo in fase di ristrutturazione. Corini un grande, Brunori…”

"Il Palermo è in una fase di ristrutturazione anche dal punto di vista dell'identità, sia societario che tecnico. Corini è un grande allenatore, avrà bisogno di tempo che spesso nelle grandi piazze non ti danno. Il Palermo in questo momento sta facendo il massimo che può. In organico non ci sono tanti giocatori che hanno fatto questa categoria e l'hanno fatta bene. Ad esempio Marconi e Brunori non hanno ancora espresso in B un grande livello, quindi tutti si aspettano tanto da questi giocatori se sono in grado di reggere questa categoria. E' normale che c'è bisogno di pazienza, a Palermo devono averla. Non credo sia un problema tecnico di chi la guida, ma di identità. Credo possono alla lunga dare soddisfazioni"