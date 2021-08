Lega Pro, Ghirelli: “Adesione di Sky ci rende orgogliosi, così copertura a 360°”

Il presidente della Lega Pro ha detto la sua in merito all'assegnazione dei diritti televisivi

La Serie C nella stagione che sta per aprire le danze sarà visibile anche su Sky Sport. Ogni turno vi saranno fino a un massimo di 8 gare trasmesse dalla piattaforma satellitare, chi vorrà usufruirne dovrà però pagare visto che gli eventi saranno offerti soltanto in pay per view. Passo comunque importante per la Lega Pro che amplia il proprio bacino d'utenza, momento significativo come confermato in conferenza dal presidente Francesco Ghirelli.