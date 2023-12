Lecco-Ternana, Breda: “Prova di forza. Non possiamo regalare un tempo agli avversari”

Terzo successo consecutivo per la Ternana che esce dalla zona retrocessione e attualmente sarebbe salva. Importante la cura Breda che ha portati molti punti alle Fere. Ultimo successo quello maturato quest'oggi contro il Lecco di Bonazzoli . Grande prova di maturità degli umbri dopo essere passati in svantaggio di due gol, nella ripresa è avvenuta la rimonta per il 2-3 finale. Al termine della sfida ha parlato il tecnico degli umbri. Ecco le parole:

“Sapevamo delle difficoltà della gara, il Lecco è squadra, ha caratteristiche che mettono in difficoltà. Abbiamo fatto un primo tempo in cui sembrava che non lo sapessimo. Non volevamo un primo tempo così, ma sapevamo di poter fare una ripresa diversa. Potevamo prenderne 4 prima e farne 7 dopo. Sicuramente per noi è stata una prova di forza importante che conta per la classifica e ci fa capire che dobbiamo lavorare tanto in questo tipo di interpretazioni, perchè non puoi permetterti certi errori. Nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento però bisogna modificare anche la lettura della gara. Non possiamo regalare un tempo agli avversari.”