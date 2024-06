Lauricella, il campione d’Europa: “Sogno il Palermo. Mi piace molto Ranocchia”

Tra i protagonisti dell'Italia U17 anche l'esterno offensivo nato a Brancaccio nel 2007, oggi in forza all'Empoli.

Mediagol ⚽️ 10 giugno - 10:51

"Lauricella, il campione d’Europa che sogna i rosa". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori su Giovanni Lauricella. Lo scorso 5 giugno, a Limassol, l’Italia U17 ha vinto gli europei di calcio. Tra i protagonisti anche l'esterno offensivo palermitano, nato a Brancaccio nel 2007, oggi in forza all'Empoli.

Lauricella ha iniziato il suo percorso al centro Padrenostro, un oratorio che offre sostegno a ragazzi in difficoltà. Successivamente, ha partecipato ad uno stage con il Real Madrid. Un'esperienza non del tutto fortunata. "Mi comportavo male e mi sono fatto buttare fuori. Nonostante questo, mi ha visto Pamela Conti e mi ha detto di continuare ad allenarmi con lei. E lei stessa poi mi ha portato in Spagna per fare degli stage. Poi sono entrato nel Palermo per un anno, dopo sono tornato da Pamela e infine sono arrivato al Fair Play Messina. Da lì ho fatto un po’ di provini, come al Sassuolo. Non è andata bene, ma dagli errori si impara tutto. Poi, per fortuna, è arrivato l’Empoli. E sono qui anche grazie a Emanuele La Rocca della Prg Sports", ha raccontato lo stesso calciatore.

L'EMPOLI E L'EUROPEO -"Onestamente ancora non ho realizzato che abbiamo vinto l’Europeo. Io penso ancora a Brancaccio, mi ci devo abituare. Mi ha impressionato Camarda, è davvero forte. Poi anche Liberali, fenomenale. Senza di loro non so se riuscivamo a vincere l’Europeo. L'Empoli? Mi trovo benissimo. Ho firmato per tre anni e sto alla grande. Adesso sono mentalizzato a giocare le fasi finali di categoria", ha proseguito.

IL SOGNO -"Io ho sempre sognato far parte del Palermo. Però a Palermo non c’è nulla e non mi riferisco alla città, che è spettacolare, ma a tutto il resto. Infatti dico a tutti i miei amici, ai ragazzi, di andare via. Ma in futuro mi piacerebbe giocare nel Palermo in prima squadra. Il giocatore che mi piaceva di più era Cavani. Quest’anno mi è piaciuto molto Ranocchia. che ho visto giocare anche qui ad Empoli. Il mio modello? Per il ruolo che faccio, il mio modello d’ispirazione è Theo Hernandez. Il mio sogno? Raggiungere la Serie A. Ma prima devo vincere lo scudetto con l’Empoli", ha concluso Lauricella.