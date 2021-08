Latina, stop per Esposito: il capitano si ferma dopo il match contro il Palermo

Il capitano della compagine nerazzurra sarà costretto ad effettuare una radiografia in seguito all'infortunio subito nella sfida d'esordio di Serie C contro il Palermo

Brutte notizie in casa Latina , stop per Andrea Esposito .

Il capitano della formazione allenata da Massimo Di Donato ha subito, nella sfida giocata al 'Renzo Barbera', un infortunio che lo costringerà a rimanere ai box per i prossimi impegni dei nerazzurri. Il difensore '86 è stato costretto a dare forfait alla gara contro il Palermo al tramonto della prima frazione di gioco, con la sua squadra già in dieci uomini per l'espulsione di Marcucci in occasione del rigore procurato da Brunori e concretizzato, poi, da Floriano.