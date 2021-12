Latina Palermo, i convocati dal tecnico Filippi: out Valente, Doda e Marconi

La lista dei calciatori del Palermo convocati dal tecnico Filippi in vista della sfida esterna in programma domani sera contro il Latina dell'ex Di Donato

Il Palermo ha diramato attraverso i suoi canali ufficiali la lista dei calciatori convocati dal tecnico, Giacomo Filippi, in vista della sfida valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C, girone C, contro il Latina dell'ex Daniele Di Donato. La gara, in programma mercoledì 22 dicembre con inizio alle ore 18, sarà l'ultima dell'anno 2021 prima della sosta natalizia del torneo.