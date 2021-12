Latina-Palermo, domani Filippi in conferenza stampa: dichiarazioni su Mediagol.it

Il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, alla vigilia della sfida del "Francioni" contro il Latina, in programma mercoledì 22 dicembre alle 18.00, valevole per la 20^ giornata di Serie C

Mediagol (dr) ⚽️

Dopo il pareggio casalingo contro il Bari che ha lasciato un po' di amaro in bocca ai tifosi del Palermo, i quali avrebbero sperato un risultato migliore vista la superiorità numerica dei rosanero in più di metà della partita conclusasi 0-0.

Il girone d'andata si è concluso con il Palermo al quarto posto, sempre ad otto lunghezze dalla vetta occupata dai biancorossi. La compagine di Giacomo Filippi ricomincerà presto il proprio cammino, iniziando il girone di ritorno a Latina contro la formazione di Di Donato. il tecnico rosanero interverrà in conferenza stampa alla vigilia della partita in programma mercoledì alle 18.00 al "Domenico Francioni", match valido per il ventesimo turno di Serie C girone C: dichiarazioni live su Mediagol.it a partire dalle ore 12:45.

"Martedì 21 dicembre alle ore 12:45 interverrà in conferenza stampa l'allenatore del Palermo Giacomo Filippi.

Gli Operatori dell'Informazione già regolarmente accreditati potranno accedere alla piattaforma Zoom dalle ore 12:35 per partecipare alla conferenza".