Latina-Palermo, Di Donato: “Ciliegina sulla torta, battuta squadra che vuole la B”

Uno a zero. È questo il risultato maturato mercoledì pomeriggio fra le mura dello Stadio “Domenico Francioni”. Una vittoria, quella conquistata dal Latina contro il Palermo in occasione della sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, ottenuta grazie alla rete messa a segno nel primo tempo da Cristian Carletti. Tre punti preziosi per la squadra allenata da Daniele Di Donato - ex capitano del Palermo - che al termine del match ha elogiato la prestazione offerta dalla sua squadra, che fin qui ha collezionato ben ventitré punti in casa, uno in meno rispetto ai rosanero.