Latina-Palermo, aperte le vendite per il settore ospiti: tutte le info per l’acquisto

Disponibili all'acquisto i biglietti per il settore ospiti in occasione del match tra Latina e Palermo

Tutto pronto per Latina-Palermo. Il 2021 della formazione rosanero si chiuderà con la sfida alla compagine laziale, nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C. Dopo l'impossibilità per i tifosi siciliani di poter partecipare alla trasferta di Catania dove la banda di Filippi è uscita sconfitta nel derby contro i rossoazzurri, si apre la vendita dei tagliandi per il match contro i nerazzurri.