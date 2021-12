Latina-Palermo, all’andata la decisero Floriano e Soleri: i precedenti del match

Floriano e Soleri furono i marcatori della sfida d'andata tra Palermo e Latina. Oggi, in trasferta, i rosanero proveranno a ripetere quel successo

Palermo e Latina di nuovo di fronte, all'andata fu 2-0 per i rosanero. Nel match che apriva la stagione di Serie C per la squadra di Giacomo Filippi, la neopromossa compagine laziale arrivava al 'Renzo Barbera' per mettere a dura prova i siciliani. Effettivamente, la squadra allenata dall'ex Di Donato, riuscì a dare non poco filo da torcere a De Rose e compagni, mettendo forse in evidenza le prime lacune di una franchigia troppo fragile e ancora con un alchimia non perfetta nei meccanismi di gioco.