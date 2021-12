Latina-Palermo 1-0: rosa shock al Francioni, topiche Lancini e doppia espulsione

Prima frazione disastrosa della compagine di Filippi: topiche difensive in serie e ben due espulsioni. Il Latina passa e sfiora il raddoppio

Filippi torna al 3-5-2 e ridisegna il centrocampo con un'esclusione a sorpresa, ma non troppo, nell'undici titolare. De Rose parte dalla panchina e Luperini va in campo dall'inizio in zona nevralgica, con Odjer in cabina di regia e Dall'Oglio nel consueto ruolo di intermedio. Pelagotti tra i pali, Buttaro, Lancini e Perrotta a comporre il terzetto difensivo, Almici e Giron a presidiare le corsie. Fella affianca Brunori nel reparto offensivo. Assenti Valente, Marconi, Marong e Doda.

Ospiti che partono con un discreto piglio: Giron spinge con continuità sul binario mancino, l'ex Bisceglie calibra un buon cross su cui Almici non incorna con sufficiente potenza e precisione. Chance importante poco dopo: Dall'Oglio riparte palla al piede e pesca Brunori alle spalle della linea difensiva pontina, il diagonale del bomber trova pronto Cardinali. Una leggerezza di Lancini, che gestisce con troppa superficialità il primo possesso e si fa soffiare la sfera, sul rimpallo Buttaro ferma con una spallata energica Carletti lanciato a rete e l'arbitro lo espelle. Palermo in inferiorità numerica con oltre ottanta minuti da giocare. Lancini rende disastroso il proprio avvio di gara al minuto diciassette: il centrale difensivo rinvia in modo maldestro e confeziona un assist involontario per Giorgini, cross teso e colpo di testa vincente di Carletti. Stordito psicologicamente e letteralmente in bambola, la compagine di Filippi rischia il tracollo: Jefferson fallisce in maniera clamorosa, da zero metri su assist di Carletti, graziando Pelagotti. Il Latina è padrone del campo, e la formazione rosanero non accenna la benché minima reazione. Coppia di centrali difensivi bucata con irrisoria facilità su un lancio di trenta metri: Pelagotti travolge Jefferson in uscita ed il Palermo colleziona la seconda espulsione in poco più di trenta minuti di match. Filippi richiama Fella per inserire Massolo, squadra in nove e partita quasi compromessa. Prima frazione che si chiude con i padroni di casa avanti di misura.