LATINA-PALERMO 1-0, PROFONDO ROSSO: ALTRO BUCO DEI CENTRALI, ESPULSO PELAGOTTI

Profondo rosso Palermo: rosanero in nove contro il Latina. Dopo l'espulsione di Buttaro la compagine siciliana perde anche Alberto Pelagotti per fallo da ultimo uomo su Jefferson

Profondo rosso per la squadra rosanero. Dopo l'iniziale espulsione di Alessio Buttaro per fallo da ultimo uomo sul numero nove della formazione pontina, Carletti, il Palermo perde anche AlbertoPelagotti per il fallo ai danni dell'attaccante nerazzurro, Jefferson, dopo un ulteriore e clamoroso buco della retroguardia difensiva. Rosanero dunque in nove uomoni, con il tecnico Filippi che dovrà rivedere lo schieramento tattico in campo, considerando anche la situazione di svantaggio che vede il Latina in avanti sui rosanero per 1-0.