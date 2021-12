I pontini si portano in vantaggio al 18' grazie alla rete di Carletti

Dopo un avvio complicato con il rosso diretto a Alessio Buttaro per fallo da ultimo uomo, Il Latina si porta in vantaggio grazie alla rete di Cristian Carletti. Spazzata rivedibile di Edoardo Lancini che di fatto serve la palla per il cross e per la spizzata vincente di Carletti.