LATINA-PALERMO 0-0: LEGGEREZZA DI LANCINI, ROSSO A BUTTARO. ROSANERO IN 10

Mediagol (sc) ⚽️

Inizio in salita per il Palermo contro il Latina. La squadra rosanero sarà costretta a disputare i restanti ottanta minuti più recupero per l'espulsione di Alessio Buttaro per fallo da ultimo uomo sul numero nove della formazione pontina, Carletti. L'azione del rosso diretto ai danni del calciatore scuola Roma è scaturita da un errore di lettura in fase difensiva di Edoardo Lancini. Rosanero dunque con un uomo in meno, con il tecnico Filippi che dovrà reinventare lo schieramento tattico in campo.