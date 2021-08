Latina, il dolce ricordo di Di Donato: “Il rapporto che ho con Palermo è unico!”

L'ex centrocampista e capitano del Palermo adesso è l'allenatore del Latina che domenica affronterà al "Barbera" i rosanero

Il Palermo si prepara ad esordire in campionato: domenica al "Renzo Barbera" è atteso il Latina, allenato da un vecchio cuore rosanero quale Daniele Di Donato . L'ex capitano rosa non sta nella pelle e non vede l'ora di ritornare in quella che è stata casa sua per quattro anni, lo confermano le dichiarazioni rilasciate nel corso dell'intervista concessa a 'Il Giornale di Sicilia'. Eccone uno stralcio.

"È una settimana strana, molto strana. Ma poi, se mi ci metto a pensare, è una follia: inizio sempre a Palermo. L’ho fatto col Siena, da giocatore, alla prima giornata in Serie A dopo la promozione conquistata proprio con i rosa. Ora lo faccio da allenatore, alla prima occasione in cui mi ritrovo nello stesso campionato del Palermo. Ricordo che quando hanno sorteggiato i calendari avevo un po’ di curiosità sulla prima giornata, giusto per sapere dove avremmo cominciato. Quando ho letto Palermo... beh, ho solo sorriso. Ormai sono passati diversi anni, ma il rapporto che ho con la città e con la gente di Palermo è unico e nessuno lo cancellerà mai. Quest’anno il Palermo ha lavorato bene, ha fatto degli innesti importanti. Ha lavorato sulla base dello scorso anno, che era forte, e ha inserito elementi di spessore per questa categoria. È una delle squadre che si giocherà la promozione in Serie B, per come la vedo io. Latina? Siamo ancora un cantiere aperto. Stiamo lavorando da circa quattordici giorni, domenica abbiamo giocato la nostra prima partita in Coppa Italia di Serie C e tutto sommato posso dire di aver visto qualcosa di buono, nonostante il risultato. Contro il Palermo non dovremo sbagliare nulla, sappiamo di affrontare una delle squadre più forti e blasonate del nostro girone".