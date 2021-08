Latina, Di Donato: “Ripartiamo da qui. Il Palermo può puntare in alto”

Le parole del tecnico del Latina, Daniele Di Donato, a margine della sfida contro il Palermo

Buona la prima per il Palermo di Giacomo Filippi che, nel primo impegno ufficiale in campionato, batte il Latina al “Barbera” con il risultato 2-0. A decidere i gol su rigore di Floriano nel primo tempo e quello di Soleri, allo scadere. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine laziale, Daniele Di Donato , intervenuto in conferenza stampa.

"Mi aspetto un campionato difficile per i miei, sapevamo che oggi avremmo affrontato una squadra forte e che in questi casi devi essere perfetto. La prestazione comunque c'è stata e quindi sono orgoglioso, peccato per quei due errori di lettura.Questo Palermo gioca bene e avremmo dovuto fare meglio, ripartiremo comunque dalla prestazione perché solo così potremo rialzare la testa. Palermo? Una squadra costruita con logica, squadra fisica e tecnica che può puntare in alto e direi che potrà essere una stagione importante per i rosanero".