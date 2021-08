Latina, Di Donato: “Palermo costruito per vincere, per noi deve essere uno stimolo”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Latina Daniele Di Donato in vista della sfida contro il Palermo

Sei giorni e sarà Palermo-Latina. Una squadra ancora in fase di costruzione e con pochi allenamenti sulle gambe, il Latina, eliminata nella giornata di ieri dalla Coppa Italia Serie C. Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Turris, valevole per il primo turno eliminatorio, il tecnico Daniele Di Donato ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra.

"La cosa più importante era fare minutaggio. Per noi era la prima partita dell'anno, stiamo insieme da neanche quattordici giorni. Quindi l'importante era mettere minuti nelle gambe per il campionato. Abbiamo fatto una buona gara. Nel primo tempo siamo partiti timorosi per la paura di non arrivare al minuto 90, mentre nella ripresa siamo andati a briglie sciolte e avremmo anche meritato il pari. Siamo comunque riusciti nel nostro obiettivo, visto che non ci siamo neppure fatti male, e sono contento di come i ragazzi hanno interpretato la partita. I ragazzi si sono messi subito a disposizione e stanno recependo le mie indicazioni: è normale che per fare il gioco che pretendo bisogna avere una condizione ottimale, ma l'ho intravista ed è un buon inizio", sono state le sue parole.

"Mi piacciono le sfide. Latina è una piazza importante ed esigente, che dopo quattro anni è tornata nei professionisti, dove le compete. Se sono qui è per continuare a crescere - aveva dichiarato qualche giorno fa Di Donato in vista della sfida contro i rosanero, in programma domenica sera allo Stadio "Renzo Barbera" -. Il bello di questo campionato di Serie C è che ti mette subito davanti al Palermo, costruito per vincere. Deve essere per noi uno stimolo in più per farci trovare pronti. Abbiamo due obiettivi: mantenere la categoria e riportare la gente allo stadio. Il Francioni è uno stadio passionale, l’ho vissuto da avversario con il Cittadella in Serie B, ma di Latina me ne ha sempre parlato bene Simone Pesce, al quale mi lega una grande amicizia", ha concluso.