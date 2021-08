Latina, Di Donato: “Palermo, che emozione tornare al Barbera. Provato a reagire”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Latina al termine della sfida contro il Palermo

Parola a Daniele Di Donato. Il tecnico del Latina, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo, ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine laziale in occasione della sfida valevole per la prima giornata del Girone C di Serie C. "Sapevamo quanto sarebbe stata difficile questa partita, siamo partiti bene e abbiamo avuto anche qualche occasione. Su un errore di lettura, tecnico, abbiamo causato il rigore e l'espulsione. Nella ripresa abbiamo provato a reagire con due occasioni che non abbiamo materializzato. Il secondo rigore è arrivato ancora su un nostro errore tecnico, peccato perchè i gol sono stati causati da noi. Mi ha fatto piacere tornare qui, è stata un'emozione unica; rivedere il campo e gli spogliatoi è stato qualcosa di unico. Quando il presidente mi ha consegnato la maglia con i tifosi che mi applaudivano è stato davvero un bel momento", sono state le sue parole.