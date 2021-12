Latina, Di Donato: “Amo Palermo, ma in campo non c’è spazio per i sentimenti”

Le dichiarazioni di Daniele Di Donato, tecnico del Latina, alla vigilia della sfida di mercoledì 22 dicembre contro il Palermo

Nuova sfida contro il Palermo per Daniele Di Donato, attuale tecnico del Latina ma ex calciatore del Palermo. Nel capoluogo siciliano, Di Donato ha trascorso tre stagioni e mezzo dal 2000 al 2004, in cui ha collezionato 133 presenze condite da quattro e gol e dalla promozione in Serie A nell'ultima annata. L'allenatore dei laziali è intervenuto nella giornata oggi in conferenza stampa per presentare la gara contro i rosanero, in programma mercoledì 22 dicembre alle 18: