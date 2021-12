Latina-Bari, le pagelle dei quotidiani: disastro in difesa, si salvano in pochi

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo e al tecnico Giacomo Filippi

Il Palermo non riesce nell'intento di tornare a vincere dopo la sconfitta rimediata sul campo del Catania ed il pareggio ottenuto contro il Bari in superiorità numerica. La sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C-Girone C - la prima del girone di ritorno - è terminata con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa: il Latina dell'ex Daniele Di Donato. Topiche difensive e ben due espulsioni dopo appena mezz'ora di gioco. Una prestazione calcisticamente imbarazzante sotto ogni punto di vista.